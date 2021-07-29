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ВТБ Капитал Инвестиции за первое полугодие 2021 года увеличила объем средств целевых капиталов под управлением на 21%

Количество эндаумент-фондов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции за первое полугодие 2021 года достигло 81. Среди фондов, с которыми подписан договор с начала года: эндаумент НГУ, эндаумент-фонд «Ресурс местного сообщества «Гарант» и эндаумент-фонд СГУ им. Питирима Сорокина, сообщили SIA.RU в банке.

ВТБ Капитал Инвестиции сохраняет лидирующее позиции на рынке услуг доверительного управления эндаумент-фондами: объем средств целевых капиталов вырос с начала года на 21%, до 13,7 млрд рублей. Это более трети от общего объема средств эндаумент-фондов в России. Такой рост стал возможен как за счет пополнений целевых капиталов, уже находящихся в доверительном управлении ВТБ Капитал Инвестиции, так и за счет привлечения новых клиентов.

«Успешная реализация целей эндаумент-фондов во многом зависит от профессионализма и качества экспертизы управляющей компании. И чем они выше, тем выше гарантии стабильности получаемого дохода. Мы управляем фондами целевых капиталов практически по всей стране и спрос на наши услуги благодаря высоким результатам непрерывно растет», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции успешно инвестирует средства целевых капиталов крупнейших эндаументов страны в области образования, культуры и искусства, науки, непрофессионального спорта и других важнейших сферах развития общества, а также управляют активами крупнейших негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, средствами Пенсионного Фонда Российской Федерации, компенсационными фондами саморегулируемых организаций, активами частных клиентов и прочими активами более чем на 1 трлн рублей.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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