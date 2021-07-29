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Переработки приводят к болям в спине и лишнему весу

Служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь» провели опрос (документ есть у SIA.RU) среди жителей Сибири, в том числе из Иркутский области, и выяснили, как часто они задерживаются на работе и с какими проблемами сталкиваются из-за переработок. 

Большинство трудоустроенных жителей региона (70%) сообщили, что у них случаются переработки, причем в каждом третьем случае – чаще, чем раз в неделю. Лишь 30% респондентов сообщили, что никогда не задерживаются на работе.  

Чаще других перерабатывают представители высшего менеджмента (88% из них сталкивались с переработками), строители и специалисты по недвижимости (83%), рабочий персонал (79%), водители, логисты (77%) и IT-специалисты (74%).

41% из тех, кому приходится задерживаться на работе, тратят на это 1-2 часа, еще 24% находятся на работе на 2-4 часа больше положенного. 

Больше половины жителей Сибири, и, в частности, Иркутской области, сталкивавшихся с переработками, отметили, что это повлияло на их физическое здоровье (57%). Самые распространенные проблемы – боли в спине (37%) и ухудшение зрения из-за работы за компьютером (31%). Кроме того, респонденты пожаловались на головные боли (29%), появление лишнего веса или боли в ногах (по 20%), усугубление профессиональных заболеваний (13%), на появление или усиление гипертонии сослались 10%, а 8% заметили появление двойного подборка из-за неправильно организованного рабочего места, сильно похудели из-за высоких нагрузок 5% работников. Среди последствий неурочной работы были отмечены также стресс, тошнота, депрессия, проблемы с психикой, моральная усталость, ухудшение сна, тревожность, проблемы с ЖКТ, сердечные заболевания и эмоциональное выгорание.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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