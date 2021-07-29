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С начала года индекс промпроизводства в Иркутской области снизился

Согласно данным Иркутскстата (документ есть у SIA.RU), показатель снизился на 1,8%.

Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 5,5%, в том числе металлических руд – на 13,8%, угля – на 7,1, сырой нефти и природного газа – также на 7,1%. 

Индекс обрабатывающих производств составил 101,0%. При этом заметно вырос выпуск отдельных видов продукции. Так, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации увеличились на 31,7%, объем производства прочих готовых изделий - на 28,2, кожи и изделий из кожи - на 26, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 24,9%. 

Вместе с тем, наблюдается значительное снижение производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 29,8%). Снизилось производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 15,8%) и производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 14,6%). 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 107,8%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 150,7%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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