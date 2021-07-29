Сообщения о минировании поступили в 45 детских садов Иркутска

Сейчас они работают в штатном режиме.

Как рассказали SIA.RU в региональном минобре, сегодня ночью в 45 детских садов Иркутска по электронной почте поступили сообщения с информацией о минировании.

– Обращаем внимание, что в образовательных учреждениях соблюдены антитеррористические меры и исключен допуск посторонних лиц на территорию детских садов, – отметил министр образования области Максим Парфёнов.

По инциденту проводится всесторонняя проверка сотрудниками органов внутренних дел. Детские сады работают в штатном режиме дежурных групп.