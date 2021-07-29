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Здание суворовского училища в Иркутске осмотрел Михаил Мишустин

Председатель правительства пообещал проработать вопрос федерального финансирования, чтобы проект был завершен уже в 2023 году, сообщили SIA.RU в администрации области.

– Президент сказал, что этому училищу быть, поэтому мы должны сделать все, чтобы найти финансирование и возможности. Это не простая история, потому что это памятник исторического значения, – сказал премьер-министр в беседе с губернатором.

Идея создания в Иркутской области Суворовского училища появилась летом 2020 года. О ней губернатор Игорь Кобзев доложил Президенту во время рабочей встречи.

Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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