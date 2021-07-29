Иркутская нефтяная компания приступила к пусконаладочным работам на Усть-Кутском ГПЗ

ООО «Иркутская нефтяная компания» приступило к пусконаладочным работам на Усть-Кутском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

Как сообщили SIA.RU в пресс-службе компании, проведены 72-часовые испытания отдельных систем энергоустановок: введены в работу закрытые распределительные устройства и комплектные трансформаторные подстанции, обеспечивающие подачу питания всей площадки ГПЗ. После этого проведены пуск и наладка компрессорного оборудования азотной и воздушной распределительных установок.

Специалисты приступили к установке автоматизированной системы управления технологическим процессом. В настоящее время они занимаются программным обеспечением и настраивают будущие рабочие места эксплуатационного персонала в здании операторной.

Сотрудники цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики приступили к наладке приборов КИП и выводу показаний приборов на экраны мониторов операторов. Параллельно с этим на площадке завершается сборка технологических трубопроводов общей протяженностью более 70 километров, проходят работы по их герметизации.

Ранее на заводе было установлено факельное оборудование – два ствола высотой 65 метров и диаметром 0,8 метра – для газофракционирующей установки. Помимо этого, на стройплощадке Усть-Кутского ГПЗ провели гидроиспытания трех резервуаров под газовый конденсат. Также специалисты смонтировали площадки обслуживания и установку деминерализации воды, которая будет использоваться в очистке пропанового продукта.

Усть-Кутский ГПЗ входит в состав газохимического кластера ИНК и включает в себя газофракционирующую установку и комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов. Здесь будут проводить разделение широкой фракции легких углеводородов для получения технических пропана, бутана и стабильного газового конденсата, а также выделения этана, который будет использоваться в качестве сырья для Иркутского завода полимеров – главного технологического объекта газового проекта Иркутской нефтяной компании.