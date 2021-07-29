Катер с 15 пассажирами на борту загорелся на Байкале

Катер, следующий по маршруту Ольхон – поселок Турка, загорелся на Байкале, на борту судна находились не менее 15 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Инцидент произошел в среду. Точное количество пассажиров устанавливается. По прибытии 12 пассажиров с признаками отравления угарным газом обратились в местную больницу за помощью.

В пути следования на катере произошло задымление двигателя. На место происшествия выехала следственная группа. Проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.