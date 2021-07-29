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Ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду прогнозируются в Приангарье до 30 июля

Главное управление МЧС России по Иркутской области со ссылкой на синоптиков сообщило на официальном сайте, что в южных и центральных районах синоптики прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с на период до 30 июля включительно.

«При выпадении града по возможности не выходите из дома. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью», – предупредили спасатели.

По прогнозу метеоцентра «Фобос» 30 июня в областном центре ожидается +20…+22.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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