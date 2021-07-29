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Как внешность влияет на карьеру

Больше половины работодателей отказывали кандидатам из-за внешнего вида, свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и крупнейшей рекрутинговой платформой hh.ru (документ есть у SIA.RU) среди соискателей и HR-менеджеров компаний различных сфер экономики по всей стране.

Существует расхожее мнение о том, что карьерные перспективы зависят не только от наличия профессиональных навыков и состояния здоровья, но и от внешних данных: физически привлекательным и подтянутым якобы проще получить желаемую работу или повышение. Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» и крупнейшая рекрутинговая платформа в России hh.ru опросили соискателей и HR-менеджеров о том, какое значение имеет внешность в карьере.

Соискатели реже работодателей (60% против 82%) соглашались с тем, что внешность имеет не последнее значение при построении карьеры. Для большинства опрошенных HR-менеджеров (62%) внешний вид потенциального сотрудника «скорее важен», а для каждого пятого (20%) – «очень важен».

Внешность – решающий фактор

Авторы исследования предложили соискателям ответить на вопрос, возникали ли в их жизни ситуации, когда работодатель взял их на работу или, наоборот, отказал не по причине наличия или отсутствия навыков, а, по мнению соискателя, по причине внешнего вида. Положительно ответили лишь 20% (получили работу) и 14% (было отказано) соответственно. Большинство же соискателей убеждены, что внешний вид не является определяющим фактором при принятии решения о найме.

Больше половины HR-менеджеров (59%) напротив признали, что они отказывали в найме подходящему по навыкам кандидату из-за того, что им не понравился его внешний вид. В практике каждого четвертого рекрутера такие ситуации возникали «1-2» раза, а каждого третьего (30%) – несколько раз. Оставшиеся 5% отказывали кандидатам из-за неприглядного внешнего вида «много раз».

И наоборот,  в практике 62% работодателей были случаи, когда они брали на работу человека с в целом подходящими, но при этом не выдающимися навыками, потому что он понравился им внешне. В частности, у трети респондентов такие случаи возникали «несколько раз», у  19% -- «1-2 раза», а у каждого десятого таких ситуаций было «очень много».

Почти треть HR-менеджеров (32%) обращают внимание на вес потенциальных сотрудников. В то время как лишь 6% соискателей считают, что в их жизни были ситуации, когда работодатель отказывал им в найме по причине их веса, вес как одну из причин отказа подходящему по навыкам кандидату указывал каждый пятый опрошенный HR-менеджер (20%).

Каждый пятый опрошенный HR-менеджер (22%), в частности, высказал мнение, что лишний вес – признак лени человека, неаккуратности, низкой работоспособности, отсутствия самоконтроля.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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