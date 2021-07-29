Волонтеры проекта «360» компании En+ Group сняли таймлапс озера Байкал

Экспедиция волонтерского проекта «360» сняла видеоролик одного дня из жизни Байкала - от рассвета до заката и опять до рассвета. Съемки длились 4 дня в различных локациях: остров Ольхон, Тажеранские степи, Большая Байкальская тропа от Листвянки до Больших Котов, мыс Курма, Бугульдейка.

В поисках лучших рассветов и закатов участники экспедиции проехали около 1000 км, сделали 11 000 фотографий и почти не спали, так как июнь – время, когда между закатом и рассветом не более 4 часов. По признанию авторов видеоролика, самые красивые рассветы они встретили на Курме, а самыми красивыми закатами надо любоваться на сакральном Ольхоне.

Звуковой дорожкой для нового таймлапса стал аудиоальбом «Голоса Байкала», созданный в рамках проекта «360» в прошлом году. Звуки природы: шорох травы и листьев, стрекот кузнечиков, рокот воды, шум прибоя и ветра, крики чаек – это отдельный мир, который погружает человека чувствовать через слух. В аудиоальбом вошли 5 композиций: «Пробуждение леса», «Прогулка вдоль ручья», «Шепот волн», «Вечерний шторм», «Сон шамана». «Голоса Байкала» - это уникальный проект, который без слов расскажет о могучем великом озере, но напомнит о хрупкости его экосистемы.

Посмотреть таймлапс «Голоса Бакала» можно на сайте волонтерского экологического проекта «360» и на Ютуб-канале En+ Group по ссылке. Прослушать музыкальный альбом «Голоса Байкала» полностью можно в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Проект «360» зародился на Байкале 11 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски, определившего ключевые направления экологических проектов компании, включающих изучение и сохранение экосистемы озера. Сегодня «360» — это большое экологическое движение, которое объединяет тысячи неравнодушных к природе людей со всей России. В 2021 году в экомарафоне «360» смогут принять участие онлайн все желающие, а жители Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Нижнего Новгорода, Миасса и Дивногорска встретятся 4 сентября на экоакциях.