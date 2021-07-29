Новости

Двух жителей Шелехова мошенники обманули на 900 тысяч рублей и 150 долларов

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что мошенники обманули двух жителей города Шелехова, 30-летних мужчину и женщину, на 900 тысяч рублей и 150 долларов.

Недавно 30-летней шелеховчанке позвонил лжепредставитель банка и сообщил, что на ее имя некий Анатолий взял кредит в Краснодаре. Чтобы деньги не достались злоумышленникам, по словам звонившего, женщине было необходимо оформить кредит на такую же сумму, обналичить и отправить на указанные аферистами счета. Поверив обманщикам, жительница Приангарья лишилась 400 тысяч рублей.

30-летний же мужчина, увидев в Интернете рекламу о быстром заработке, перешел по ссылке. Далее, не подозревая о том, что находится на поддельном сайте известной брокерской фирмы, заполнил анкету, ввел свои персональные данные. После этого ему позвонил менеджер и предложил инвестировать 150 долларов. Буквально на следующий день на карту пришла первая прибыль – 20 долларов, и шелеховчанин, поверив аферистам, перевел на указанные счета 250 тысяч рублей, оформленные в кредит.

«Затем еще столько же он занял у друга, чтобы получить большую прибыль. Через несколько дней молодой человек решил вывести вложенные 600 тысяч рублей и прибыль из оборота. Когда жертве объяснили, что сначала надо внести необходимую сумму для процедуры легализации дохода, затем – для залога, он решил поделиться проблемой с женой. Супруга, более осведомленная о схемах мошенников, в тот же день написала заявление в отдел полиции», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», аферистам грозит до 6 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании