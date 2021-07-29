Двух жителей Шелехова мошенники обманули на 900 тысяч рублей и 150 долларов

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что мошенники обманули двух жителей города Шелехова, 30-летних мужчину и женщину, на 900 тысяч рублей и 150 долларов.

Недавно 30-летней шелеховчанке позвонил лжепредставитель банка и сообщил, что на ее имя некий Анатолий взял кредит в Краснодаре. Чтобы деньги не достались злоумышленникам, по словам звонившего, женщине было необходимо оформить кредит на такую же сумму, обналичить и отправить на указанные аферистами счета. Поверив обманщикам, жительница Приангарья лишилась 400 тысяч рублей.

30-летний же мужчина, увидев в Интернете рекламу о быстром заработке, перешел по ссылке. Далее, не подозревая о том, что находится на поддельном сайте известной брокерской фирмы, заполнил анкету, ввел свои персональные данные. После этого ему позвонил менеджер и предложил инвестировать 150 долларов. Буквально на следующий день на карту пришла первая прибыль – 20 долларов, и шелеховчанин, поверив аферистам, перевел на указанные счета 250 тысяч рублей, оформленные в кредит.

«Затем еще столько же он занял у друга, чтобы получить большую прибыль. Через несколько дней молодой человек решил вывести вложенные 600 тысяч рублей и прибыль из оборота. Когда жертве объяснили, что сначала надо внести необходимую сумму для процедуры легализации дохода, затем – для залога, он решил поделиться проблемой с женой. Супруга, более осведомленная о схемах мошенников, в тот же день написала заявление в отдел полиции», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», аферистам грозит до 6 лет лишения свободы.