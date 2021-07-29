Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

До 21,4 млрд долларов США, рассказали SIA.RU в отделе по связям с общественностью СТУ.

Если в 1 полугодии 2020 года в связи с пандемией объемы внешней торговли упали на 21% с 23,3 млрд до 18,5 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то в 2021 году отмечается устойчивый рост внешнеторгового оборота Сибирского региона. Положительная динамика наблюдается как в экспортных (+16,4%), так и в импортных (+11,7%) поставках. На экспорт в Сибири пришлось 77% или 16,6 млрд. долларов США, на импорт – 23% или 4,9 млрд. долларов США.

Доля СФО в российской внешней торговле в 1 полугодии 2021 года составила 6,5% – это пятое место после Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Основой экспорта (42%) неизменно оставались топливно-энергетические товары (прежде всего, уголь каменный), металлы и изделия из них (28.4%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (11,7%).

В 1,6 раза вырос объем экспорта алюминия необработанного, в основном за счет увеличения поставок в Китай. В отчетном периоде за пределы СФО вывезено 1,4 млн. тонн алюминия необработанного стоимостью 2,4 млрд. долларов США (14,6% стоимостного объема сибирского экспорта).

Основой лесоэкспорта оставались обработанные лесоматериалы, при этом их количество в 4 раза превысило объемы вывезенного необработанного леса.

Доля продовольственных товаров в экспорте СФО превысила 4%, стоимость поставок – 718 млн. долларов США, физический объем – 2,8 млн. тонн. В числе важнейших продовольственных товаров – пшеница, которой было экспортировано 483,4 тыс. тонн на сумму 119,8 млн. долларов США. Относительно 1 полугодия 2020 года в физическом и стоимостном отношении экспорт пшеницы увеличился на 19,9% и 42% соответственно. Наибольшие объемы вывозились в Монголию, Вьетнам и Китай.

В товарной структуре импорта преобладали машиностроительная (41%) и химическая (26,7%) продукция, а также металлы и изделия из них (15%). При этом стоимостной объем ввоза металлов вырос в 1,6 раза.

Более половины от стоимостных объемов химической продукции составил оксид алюминия, который в основном ввозился из Австралии, Украины, Ирландии, Гвинеи и Бразилии.

На 15% по весу и на 47% по стоимости увеличился импорт пластмасс и изделий из них. Данный товар в основном ввозился из Китая, Казахстана, Республики Корея, Германии, Республики Беларусь, Франции.

В товарной структуре импорта на долю продовольственных товаров пришлось 6,1%, их объем составил 261,8 тыс. тонн стоимостью 296,3 млн. долларов США (по весу – снижение на 8,1%, по стоимости – рост на 9,4%).

Ввозились преимущественно фрукты, овощи, какао и продукты из него, молочная продукция, мясо и пищевые мясные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, семена и плоды масличных культур, жиры и масла животного или растительного происхождения, готовые продукты из муки и злаков и т.д.

В стоимостном объеме внешней торговли СФО лидируют Кемеровская (30% от общего объема товарооборота), Иркутская (21%) области и Красноярский край (20,6%).