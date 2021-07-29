Новости

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

До 21,4 млрд долларов США, рассказали SIA.RU в отделе по связям с общественностью СТУ.

Если в 1 полугодии 2020 года в связи с пандемией объемы внешней торговли упали на 21% с 23,3 млрд до 18,5 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, то в 2021 году отмечается устойчивый рост внешнеторгового оборота Сибирского региона. Положительная динамика наблюдается как в экспортных (+16,4%), так и в импортных (+11,7%) поставках. На экспорт в Сибири пришлось 77% или 16,6 млрд. долларов США, на импорт – 23% или 4,9 млрд. долларов США. 

Доля СФО в российской внешней торговле в 1 полугодии 2021 года составила 6,5% – это пятое место после Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов.  

Основой экспорта (42%) неизменно оставались топливно-энергетические товары (прежде всего, уголь каменный), металлы и изделия из них (28.4%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (11,7%). 

В 1,6 раза вырос объем экспорта алюминия необработанного, в основном за счет увеличения поставок в Китай. В отчетном периоде за пределы СФО вывезено 1,4 млн. тонн алюминия необработанного стоимостью 2,4 млрд. долларов США (14,6% стоимостного объема сибирского экспорта). 

Основой лесоэкспорта оставались обработанные лесоматериалы, при этом их количество в 4 раза превысило объемы вывезенного необработанного леса.  

Доля продовольственных товаров в экспорте СФО превысила 4%, стоимость поставок – 718 млн. долларов США, физический объем – 2,8 млн. тонн. В числе важнейших продовольственных товаров – пшеница, которой было экспортировано 483,4 тыс. тонн на сумму 119,8 млн. долларов США. Относительно 1 полугодия 2020 года в физическом и стоимостном отношении экспорт пшеницы увеличился на 19,9% и 42% соответственно. Наибольшие объемы вывозились в Монголию, Вьетнам и Китай. 

В товарной структуре импорта преобладали машиностроительная (41%) и химическая (26,7%) продукция, а также металлы и изделия из них (15%). При этом стоимостной объем ввоза металлов вырос в 1,6 раза.  

Более половины от стоимостных объемов химической продукции составил оксид алюминия, который в основном ввозился из Австралии, Украины, Ирландии, Гвинеи и Бразилии.  

На 15% по весу и на 47% по стоимости увеличился импорт пластмасс и изделий из них. Данный товар в основном ввозился из Китая, Казахстана, Республики Корея, Германии, Республики Беларусь, Франции. 

В товарной структуре импорта на долю продовольственных товаров пришлось 6,1%, их объем составил 261,8 тыс. тонн стоимостью 296,3 млн. долларов США (по весу – снижение на 8,1%, по стоимости – рост на 9,4%).  

Ввозились преимущественно фрукты, овощи, какао и продукты из него, молочная продукция, мясо и пищевые мясные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, семена и плоды масличных культур, жиры и масла животного или растительного происхождения, готовые продукты из муки и злаков и т.д. 

В стоимостном объеме внешней торговли СФО лидируют Кемеровская (30% от общего объема товарооборота), Иркутская (21%) области и Красноярский край (20,6%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании