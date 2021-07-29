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Глава Минстроя высоко оценил проект «Хрустального парка» в Иркутске

В Иркутской области реализованы два интересных проекта – проект малоэтажного строительства «Хрустальный парк» и 130-й квартал, заявил глава Минстроя Ирек Файзулин во время рабочей поездки в Иркутск, в которой он находится вместе с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, потенциал у региона по строительству жилья и развитию инфраструктуры большой.

– Сегодня посмотрел площадку для комплексного развития территории – микрорайон «Хрустальный парк». Минстрой сейчас отрабатывает заявки региона на финансирование проектов через инфраструктурное меню. В целом по стране необходимо вводить ежегодно 120 миллионов квадратных метров жилья для улучшения условий жизни не менее, чем 5 млн семей. В рамках этих задач подготовка у Иркутской области высокая, территории для развития уже определены, – отметил Ирек Файзуллин.

В состав загородного микрорайона войдут 15 кварталов малоэтажной застройки, спортивные и детские площадки, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты, парки, торговые объекты, а также детские сады и школы. Кварталы связаны между собой сетью пеших, велосипедных и автомобильных маршрутов. В части инфраструктурного развития в микрорайоне уже построен первый детский сад на 110 мест, в нем есть бассейн и спортзал. Отведен участок под строительство муниципальной школы на 550 мест, а также школы искусств на 400 мест. Проектная документация социальных объектов подготовлена и передана застройщиком администрации муниципального образования.

Министр строительства Иркутской области Павел Писарев добавил, что Правительство Иркутской области заинтересовано в продолжении реализации проекта комплексного развития территории «Хрустальный парк».

– В Минстрой России мы уже направили предложение по увеличению объема государственной поддержки развития микрорайона. За счет это дополнительно будет построено еще 39,7 тысячи квадратных метров жилья для более чем 700 семей.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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