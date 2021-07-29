Игорь Кобзев сообщил о стабилизации экономики Приангарья после сложного 2020 года

2020 год для региона был сложным в экономическом плане, но сейчас ситуация стабилизируется, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

– Если говорить о базовых экономических индикаторах, то в целом, для региона 2021 год начался позитивно. По объемам ВРП регион занимает 2-е место среди субъектов СФО и 14-е по России, – отметил глава региона.



Игорь Кобзев подчеркнул, что крайне важным является экономический рост и восстановление объема инвестиций в основной капитал. По данному показателю Иркутская область находится на 9-м месте среди регионов РФ.

Сегодня, 29 июля, глава региона и председатель правительства посетили целый ряд объектов в регионе. Побывали на Иркутском авиационном заводе, предприятии, где производят современный авиалайнер МС-21. Посмотрели, как организован процесс производства, в деталях проговорили, какие необходимо дальнейшие шаги предпринять, чтобы производство ни в чем не нуждалось. Также посмотрели будущее Суворовское училище, которое создадут на базе авиационного инженерного училища.