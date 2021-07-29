Иркутску выделят 670 млн рублей на строительство трёх школьных блоков ​​

Министерство просвещения РФ поддержало заявку Иркутской области на субсидирование строительства трех отдельных блоков школ №№ 53, 57 и 75. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено около 670 млн рублей, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, что проекты строительства пристроев школ №53 и №57 на 500 мест каждый подготовлены, проектная документация получила необходимые положительные заключения. Кроме этого, из городского бюджета уже выделена часть средств на возведение блока на 200 мест школы №75.

Ранее Руслан Болотов уже заявлял о готовности администрации Иркутска к строительству десяти новых общеобразовательных учреждений. Сегодня на разных этапах реализации находятся строительство дополнительного блока на 500 мест школы №14 и школы на 1275 мест на улице Багратиона, дополнительного блока на 200 мест школы № 75. В перспективе возведение пристроев школ №53 и №57. Также обсуждается возможность строительства школ более чем на тысячу мест на улицах Норильская и Ярославского, в микрорайоне Союз, на территории бывшего городка ИВВАИУ и в районе Лисиха.