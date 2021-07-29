«Экскурсионный флешмоб» в Иркутске поддержат первые лица города

Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб» пройдет во многих российских городах от Санкт-Петербурга до Владивостока, в том числе и в Иркутске. В программу акции включены самые разнообразные по тематике и форме проведения экскурсии, ориентированные на разные возрастные группы, об этом сообщили в администрации города.

– Особым сюрпризом акции станет экскурсия с участием одного из первых лиц Иркутска. Участников флэшмоба ждут детские экскурсии от книжного магазина «Кукуля» и проекта «Закраска», разработавшего карту-раскраску Иркутска, киноэкскурсия от «Гайдайцентра», экскурсия по объектам иркутского деревянному зодчеству, экскурсия на сапах с региональным travel-блоггером и «Иркутск космический». Экскурсии будут бесплатными, за исключением форматов, предусматривающих использование специальных материалов (мастер-классы) или аренды специального оборудования. Для горожан участие в флэшмобе – это возможность по-новому посмотреть на Иркутск, для гостей города – способ открыть его историю и зародить в душе желание приехать еще раз; для спикеров, учреждений и организаций – шанс рассказать о себе в формате экскурсии, – пояснили в информационно туристской службе.

Запись на экскурсии стартует 20 августа в 07.00 по московскому времени на специальном сайте.