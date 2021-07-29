Новости

«Экскурсионный флешмоб» в Иркутске поддержат первые лица города

Всероссийская акция «Экскурсионный флешмоб» пройдет во многих российских городах от Санкт-Петербурга до Владивостока, в том числе и в Иркутске. В программу акции включены самые разнообразные по тематике и форме проведения экскурсии, ориентированные на разные возрастные группы, об этом сообщили в администрации города.

– Особым сюрпризом акции станет экскурсия с участием одного из первых лиц Иркутска. Участников флэшмоба ждут детские экскурсии от книжного магазина «Кукуля» и проекта «Закраска», разработавшего карту-раскраску Иркутска, киноэкскурсия от «Гайдайцентра», экскурсия по объектам иркутского деревянному зодчеству, экскурсия на сапах с региональным travel-блоггером и «Иркутск космический». Экскурсии будут бесплатными, за исключением форматов, предусматривающих использование специальных материалов (мастер-классы) или аренды специального оборудования. Для горожан участие в флэшмобе – это возможность по-новому посмотреть на Иркутск, для гостей города – способ открыть его историю и зародить в душе желание приехать еще раз; для спикеров, учреждений и организаций – шанс рассказать о себе в формате экскурсии, – пояснили в информационно туристской службе.

Запись на экскурсии стартует 20 августа в 07.00 по московскому времени на специальном сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании