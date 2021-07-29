В Иркутске ограничат движение по улице Лермонтова

В Иркутске в связи по улице Лермонтова, 339 с 00:00 31 июля до 06:30 1 августа 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта. Это связано с проведением строительных работ.

С 00:00 31 июля до 05:50 31 июля будут перекрыты две полосы движения улицы Лермонтова по направлению от остановки общественного транспорта "Институт микрохирургии глаза" к улице Помяловского.

С 00:00 1 августа до 06:30 1 августа будут перекрыты две полосы движения улицы Лермонтова по направлению от улицы Помяловского к остановке общественного транспорта "Институт микрохирургии глаза".

Во время производства работ, на оставшихся полосах проезжей части будет организованно двухстороннее движение для автотранспорта. Место проведения ремонтных работ нанесено на сайте и в приложении Яндекс-карты в режиме "пробки" сообщает пресс-служба Байкальской энергетической компании.