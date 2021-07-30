Альфа-Банк начал выдавать кредиты на исполнение контракта. Продукт актуален для исполнителей государственных и коммерческих контрактов. Это компании, занимающиеся строительством, благоустройством, капитальным ремонтом домов и др. Зачастую им требуется вкладывать в проект собственные средства. А оплата приходит по завершении контракта.

Кроме того, «Альфа» запускает уникальное для рынка предложение. Банк возвращает до 100% стоимости первой покупки по карте Альфа-Бизнес. «По итогам масштабного опроса среди клиентов мы поняли, что разочаровывает предпринимателей в банковских программах лояльности и о чем они мечтают. Так получилась самая актуальная программа кэшбэка для бизнеса», — подчеркнула руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Кредит Альфа-Банка позволяет получить деньги без отвлечения оборотных средств. Максимальная сумма составляет 10 млн рублей, но не более 60% стоимости контракта. Ставка по кредиту — от 12% годовых. График погашения максимально удобен для клиента — он соответствует графику поступления средств по контракту.

Кредит доступен как действующим, так и новым клиентам Альфа-Банка. Подать заявку и загрузить документы можно онлайн на площадке Альфа-Банка для участников госзакупок. Банк принимает решение по упрощенной процедуре за один день. Далее компании нужно открыть счет в Альфа-Банке и перевести на него выручку по финансируемому контракту.

«Альфа-Банк один из немногих предлагает контрактное финансирование для малого и среднего бизнеса по упрощенной процедуре. Несмотря на пандемию, рынок государственного заказа показывает себя как стабильный и перспективный. Альфа-Банк нацелен на развитие продуктов для этой категории клиентов», — заявил руководитель дирекции гарантийного бизнеса Альфа-Банка Александр Попов.

В Альфа-Банке собраны все инструменты для работы с госзакупками. Клиенты банка могут дистанционно открыть спецсчет, получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ/615-ПП РФ как на участие в торгах, так и на исполнение контракта, а также получить коммерческую гарантию, обеспечивающую исполнение коммерческого контракта.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.