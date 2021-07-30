Альфа-Банк запустил бесплатный сервис для оплаты услуг самозанятых

Альфа-Банк сделал проще зачисление оплаты за услуги самозанятых. Бухгалтер компании, подключенной к зарплатному проекту Альфа-Банка, больше не должен тратить время, чтобы составить отдельное платежное поручение для выплаты денег каждому самозанятому контрагенту — теперь достаточно загрузить единый реестр со всеми выплатами в Альфа-Зарплата Онлайн (АЗОН). Собирать с самозанятых чеки за выплаты теперь тоже не нужно, банк пришлет все чеки в одном отчете. Банк не взимает комиссию за новый сервис.

«Самозанятых в нашей стране становится все больше, и для работы с ними нужны современные цифровые сервисы. Если компания работает с множеством самозанятых, оформление выплат создает серьезную нагрузку на бухгалтерию — мы же сделали этот процесс быстрым и удобным, через наш хорошо знакомый зарплатный сервис АЗОН. Для нас важно поддержать клиентов в кризисные времена, поэтому мы не берем комиссию за эти услуги и надеемся, что это стимулирует компании все шире работать с самозанятыми контрагентами», — отметил руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.

Для самозанятых новый сервис также очень удобен: банк может сам передать реквизиты самозанятого платящей компании, сам передает компании чеки за товары или услуги. И даже карту для получения выплат необязательно заказывать самому — банк сделает это автоматически по запросу компании-плательщика.