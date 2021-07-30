Россия нарастила импорт в США на фоне роста цен

Прирост нефти и нефтепродуктов в США составил три четверти, сообщает РБК.

Ценовое ралли на мировых товарных рынках в 2021 году привело к резкому увеличению импорта российских сырьевых материалов в Соединенные Штаты Америки, следует из статистики Бюро переписи населения США (Census Bureau, американский аналог Росстата), проанализированной РБК.

В январе – мае 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% – с $3,8 до $6,7 млрд – по сравнению с тем же периодом прошлого года (см. инфографику).

Почти в полтора раза год к году вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней – до $1,6 млрд (с менее чем $1,1 млрд).

Импорт российских удобрений в США увеличился на 35%, до $0,5 млрд, а ввоз железа и стали из России повысился на четверть – до $0,7 млрд. В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти $11,5 млрд, следует из данных Census Bureau.

Импортная статистика США показала и рост поставок из России по ряду несырьевых товарных категорий. Так, импорт российских мороженых крабов вырос с $263 млн до $395 млн по итогам января – мая.

Наращивание объемов импорта российских товаров в США происходит на фоне антироссийских санкций, однако здесь нет парадокса, уверены эксперты. «Санкции вводятся избирательно, американские законодатели пытаются минимизировать ущерб для своей экономики», – указывают эксперты. Серьезными санкциями были бы дальнейшие ограничения против госдолга или отключение от системы SWIFT. Однако действующие санкции США не затрагивают основные каналы двусторонней торговли, а по некоторым позициям США даже сохраняют зависимость от России (это, например, палладий или ракетные двигатели).