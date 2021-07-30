Под угрозой подтопления 195 населенных пунктов Иркутской области

Работы по определению границ затопления продолжаются, рассказала SIA.RU министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.

По данным на 27 июля, Енисейское бассейновое водное управление уже внесло в ЕГРН 195 границ зон затопления территорий населенных пунктов, это составляет 49% от общего количества населенных пунктов графика.

41 – утверждены территориальным отделом управления и находятся на стадии внесения сведений в ЕГРН ,

80 границ проходят процедуру согласования у федеральных органов ,

65 – в работе по заключенным контрактам , четыре – на стадии закупки .

Еще 15 границ планируется к установлению в 2022–2023 годах. Это зоны подтопления по утвержденным границам зон затопления, территории нижнего, верхнего бьефов Братского и Усть-Илимского водохранилищ.

Напомним, что Русводресурсы в шестой раз за месяц увеличили сбросы воды до 3300 м²/с. При условии повышения сбросов до 4000 м³/с подтопит острова Конный и Юность в Иркутске.

– В последний раз такой объем сброса действовал в 1988 году, – прокомментировал Андрей Южаков, заместитель мэра города Иркутска. – Но тогда плотность застройки города была другая и воздействие на берега Ангары было не таким серьезным.