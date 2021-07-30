Житель Черемхово разменивал «билеты банка приколов» на настоящие деньги

Ущерб составил 100 тыс. рублей, рассказали SIA.RU в ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, с января по февраль обвиняемый подыскивал пожилых людей и обращался к ним под предлогом возврата несуществующего долга их детям или другим родственникам. При этом злоумышленник просил разменять денежные средства и взамен настоящих денежных купюр предоставлял фальшивые «билеты банка приколов».

В результате преступных действий 15 жителям Свирска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Черемховского, Усольского и Заларинского районов, причинен ущерб на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.