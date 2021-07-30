Новости

В поселке Молодежный благоустроили парк

В Иркутском районе завершилось благоустройство общественного парка на улице Подгорной в посёлке Молодёжном. На территории сделали тротуары, уложили покрытие из резиновой крошки, установили скамейки и урны, смонтировали уличное освещение. Для детей сделали два игровых комплекса, установили качели.

Как сообщает пресс-служба правительства области, работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»,стоимость работ составила 6,4 млн рублей, из которых 3,7 млн – средства федерального бюджета, 1,1 млн были направлены из бюджета Иркутской области, 1,6 млн рублей – местный бюджет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский саммит РГУД-2021, Иркутск, 21-22 июля
От завода до креативного кластера. Как новые форматы меняют рынок недвижимости
«Все встало с ног на голову». Как изменился загородный рынок
В Иркутске начал работу VII Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании