В поселке Молодежный благоустроили парк

В Иркутском районе завершилось благоустройство общественного парка на улице Подгорной в посёлке Молодёжном. На территории сделали тротуары, уложили покрытие из резиновой крошки, установили скамейки и урны, смонтировали уличное освещение. Для детей сделали два игровых комплекса, установили качели.

Как сообщает пресс-служба правительства области, работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»,стоимость работ составила 6,4 млн рублей, из которых 3,7 млн – средства федерального бюджета, 1,1 млн были направлены из бюджета Иркутской области, 1,6 млн рублей – местный бюджет.