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Сроки предоставления ПЦР тестов на коронавирус для въезжающих россиян изменены

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Возвращающиеся в Россию граждане должны размещать их на портале госуслуг в течение четырех календарных дней, а не трех, как сейчас. Данная мера вступит в силу с 30 июля, сообщает РБК.

Согласно постановлению, гражданам в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР, а до получения результата соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

При этом прибывающим не нужно сдавать ПЦР-тест, если в течение последних 12 месяцев они сделали прививку от коронавируса или есть сведения о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании. Однако данные об этом все равно нужно загрузить на портал госуслуг в течение четырех дней со дня прибытия в страну.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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