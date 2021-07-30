Сроки предоставления ПЦР тестов на коронавирус для въезжающих россиян изменены

Возвращающиеся в Россию граждане должны размещать их на портале госуслуг в течение четырех календарных дней, а не трех, как сейчас. Данная мера вступит в силу с 30 июля, сообщает РБК.

Согласно постановлению, гражданам в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР, а до получения результата соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

При этом прибывающим не нужно сдавать ПЦР-тест, если в течение последних 12 месяцев они сделали прививку от коронавируса или есть сведения о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании. Однако данные об этом все равно нужно загрузить на портал госуслуг в течение четырех дней со дня прибытия в страну.