Куда пускают привитых «Спутником V»

РБК назвал страны, которые принимают привитых препаратом россиян.

К концу июля Россия возобновила авиасообщение еще с двумя европейскими странами – Францией и Чехией, а с 9 августа для россиян откроются курорты Египта и Доминикана. При этом во многих государствах даже для привитых от коронавируса действуют ограничения. Несмотря на то что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 70 странах, Евросоюз пока не одобрил ее использование, а некоторые страны Центральной и Западной Европы внесли Россию в красный список, который запрещает въезд туристам.

При этом независимо от решения европейского регулятора вакцину «Спутник V» уже одобрили Венгрия и Словакия. И с 27 июля без ПЦР-тестов и карантина в Венгрию смогут свободно въезжать россияне, привитые не только «Спутником V», но и другими разработанными в России вакцинами («ЭпиВакКороной», «КовиВаком»). Словацкие власти еще в июне говорили о том, что планируют разрешить въезд привитым «Спутником V» иностранцам, но пока решение так и не принято.

Кроме Венгрии, туристов, привитых российскими вакцинами, без ПЦР-тестов и карантина по приезде готовы принять около 15 стран мира. На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим понадобится лишь сертификат о вакцинации. В Турции потребуется документ на английском языке, но в некоторых странах, например в Молдавии, можно предоставить сертификат на русском или национальном языке.

Большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцины, Черногория разрешает полностью привитым приехать раньше – через семь дней после второй прививки.

Вакцинированные «Спутником V» россияне, у которых есть шенгенские визы, могут также приехать на Мадейру – архипелаг и автономный регион Португалии. На материковую часть входящей в ЕС страны могут попасть только туристы, привитые вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.