Росводресурсы отменили решение о переводе Иркутской ГЭС на повышенный расход воды

Росводресурсы приостановили принятое 27 июля распоряжение об увеличении пропуска воды на Иркутской ГЭС до 3 400 куб. м в секунду, гидроэлектростанция продолжает работать на расходе 3 300 куб. м в секунду, пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов приостановлено действие распоряжения от 27 июля 2021 года в части режима работы гидроузла (увеличение сбросных расходов до 3 400 куб. м в секунду) до особого указания и сохранен ранее установленный режим работы со среднесуточным сбросным расходом 3 300 куб. м в секунду», – говорится в сообщении министерства.

По информации «Интерфакса», после сильных дождей начался рост уровня рек, расположенных ниже Иркутской ГЭС. В частности, выросли уровни рек Ангара, Китой, Ока, Ия, Белая, Уда, Бирюса.

Напомним, с начала июля на Иркутской ГЭС несколько раз повышали расход воды из-за повышенного притока в Байкал. Очередное повышение планировалось 29 июля.