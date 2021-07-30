«Медтехсервис» организовал встречу с путешественницей Натальей Ивановой

Ее провели на заводе глюкометров и тест-полосок Gmate Life, рассказали SIA.RU в Корпорация развития Иркутской области.

Наталья путешествует на мотоцикле. Отправной точкой в ее путешествии стал город Ставрополь, а финальной – Владивосток. Все путешествие займет порядка 60 дней. В городах, в которые она заезжает, Наталья проводит просветительскую деятельность в вопросах, касающихся сахарного диабета, рассказывает про симптомы этого заболевания, делится своим личным опытом с людьми, страдающими сахарным диабетом, демонстрируя на своем примере, как можно и нужно жить с этим диагнозом. Также Наталья как президент крупной общественной организации передает свой опыт коллегам в регионах.

Из общественных организаций Иркутской области на встрече присутствовали Региональное диабетическое сообщество, Российский детский Фонд, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов.

На мероприятии обсуждали проблемы диабетиков, делились ценным опытом. Руководитель научно-исследовательской лаборатории ООО «Медтехсервис» Виктор Быбин провел лекцию на тему сахарного диабета и портативных средств измерений. Всем желающим измерили уровень глюкозы в крови. Для детей было организовано мероприятие с участием байкеров. Ребятам рассказывали про мотоциклы, они могли посидеть и даже покататься на них.