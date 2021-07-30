Только 14% иркутян готовы получать зарплату в цифровых рублях

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила у соискателей из Иркутской области, готовы ли они получать зарплату в цифровых рублях (документ есть у SIA.RU).

Основная часть работающих респондентов получает зарплату на карту (77%), частично на карту, частично наличными – 16%, остальные 7% получают зарплату только наличными. Обычно зарплата поступает двумя частями в месяц – это самый распространенный вариант ответа (77%).

Среди тех, кто получает зарплату полностью или частично на карту, большая часть (90%) пользуется зарплатной картой, выпущенной в одном из 12 банков, которые участвуют в пилотном проекте ЦБ РФ по внедрению цифрового рубля («Сбер», ВТБ, «Ак Барс Банк», «Альфа-банк», банк «ДОМ.РФ», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «СКБ-банк», банк «Союз» и «ТКБ банк»). Однако, лишь 15% респондентов из Иркутской области знают об участии их «зарплатного» банка в вышеупомянутом проекте.

Опрос показал, что только 14% работников в регионе готовы получать зарплату полностью или частично в цифровых рублях (10% готовы получать цифровыми рублями всю сумму зарплаты, 4% – долю не более половины от зарплаты). Выше всего лояльность к новшеству среди соискателей Нижегородской области (18%).

Почти половина респондентов из области (49%) затруднились ответить, готовы ли они получать зарплату в цифровых рублях, а 37% категорически не рассматривают такой вариант расчетов с работодателем.