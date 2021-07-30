Минлесу Приангарья поручили своевременно принимать решения о тушении пожаров

Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил минлесу Иркутской области своевременно принимать решения о тушении пожаров, находящихся на труднодоступных и удаленных территориях, а также усилить меры по стабилизации лесопожарной обстановки.

Поручение было дано во время заседания штаба, который был проведен с регионами, где наблюдается самая сложная лесопожарная ситуация. Помимо Приангарья, в конференции участвовали Карелия и Якутия.

По данным «Авиалесохраны», 29 июля в Приангарье были зафиксированы лесные пожары на площади 75,8 тысячи га, регион в стране находится на втором месте по площади возгораний в России.