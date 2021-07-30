Новую молочно-товарную ферму запускают в Иркутском районе

Предприятие получило на строительство 25 млн рублей. Об этом SIA.RU сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Срок реализации проекта – два года. Планируемый объём производства молока – тысяча тонн в год.

По данным производственного плана, годовой объём производства молока на построенных за счёт средств гранта молочных фермах в 2022 году увеличится на три тысячи тонн, в 2023 году этот показатель возрастёт на 40%. Новые объекты агропромышленного комплекса в Киренском и Нукутском районах позволят в 2026 году производить порядка 4,9 тыс. тонн молока в год.

Планируется, что благодаря новым фермам к 2027 году объём производства молока в Киренском районе увеличится в шесть раз по сравнению со значением этого показателя в 2020 году. Предприятие Нукутского района планирует увеличить объёмы производства в 2,2 раза.