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En+ украсила место строительства головного офиса в Иркутске ярким забором

Компания En+ место стройки будущего головного офиса на набережной в Иркутске украсила ярким забором, сообщила pr-менеджер организации Светлана Колотовкина на своей странице в Facebook.

«"Нет ничего скучнее, чем серый строительный забор", – решили мы. И представили, как же будет жить новая Цесовская набережная. Первым делом населили ее Мечтателями – йогинями и бегунами, любительницами красивых сториз и тех, кто бумажную книгу предпочтет любому гаджету, деловыми телефонными переговорщиками и уличными музыкантами, веселыми собаками, выгуливающими своих хозяев, и шумными детишками. И уточками, безусловно. Набережная без уточек – никуда», – отметила автор поста.

Напомним, En+ Group в июле 2021 года сообщила о решении перевести штаб-квартиру из Москвы в Иркутск, где сосредоточены основные активы группы. Строительство объекта уже началось.


<p>Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/photo/?fbid=4164374306949319&set=pcb.4164375206949229\">https://www.facebook.com</a></p> <p>Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/photo/?fbid=4164374306949319&set=pcb.4164375206949229\">https://www.facebook.com</a></p> <p>Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/photo/?fbid=4164374306949319&set=pcb.4164375206949229\">https://www.facebook.com</a></p> <p>Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/photo/?fbid=4164374306949319&set=pcb.4164375206949229\">https://www.facebook.com</a></p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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