En+ украсила место строительства головного офиса в Иркутске ярким забором

Компания En+ место стройки будущего головного офиса на набережной в Иркутске украсила ярким забором, сообщила pr-менеджер организации Светлана Колотовкина на своей странице в Facebook.

Фото: https://www.facebook.com

Фото: https://www.facebook.com

«"Нет ничего скучнее, чем серый строительный забор", – решили мы. И представили, как же будет жить новая Цесовская набережная. Первым делом населили ее Мечтателями – йогинями и бегунами, любительницами красивых сториз и тех, кто бумажную книгу предпочтет любому гаджету, деловыми телефонными переговорщиками и уличными музыкантами, веселыми собаками, выгуливающими своих хозяев, и шумными детишками. И уточками, безусловно. Набережная без уточек – никуда», – отметила автор поста.

Напомним, En+ Group в июле 2021 года сообщила о решении перевести штаб-квартиру из Москвы в Иркутск, где сосредоточены основные активы группы. Строительство объекта уже началось.