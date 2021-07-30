Спасут ли бизнес точечные локдауны

В правительстве предложили ввести точечные локдауны и новые субсидии для бизнеса. Исследовательский холдинг Ромир оценил целесообразность данных мер.

На видеоконференции с президентом глава МЭР Максим Решетников сказал о том, что граждане очень тяжело переживают пандемию. Решением проблемы в дальнейшем должны стать введение точечных локдаунов и безусловная финансовая поддержка бизнеса. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

В частности, Решетников в ходе совещания согласился со словами Татьяны Голиковой о том, что ситуация с COVID-19 от региона к региону неоднородна. И может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жёстких ограничений, связанных с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок.

В связи с этим МЭР предлагает предусмотреть для таких случаев предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений.

По словам Решетникова, уже разработан порядок работы такой схемы. Регион на основе предписания главного санитарного врача принимает решение о введении ограничений в конкретном муниципалитете или группе муниципалитетов. Это решение фиксируется в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

По оценкам экспертов, двух недель ограничений, как правило, достаточно, чтобы стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Поэтому размер гранта предлагается рассчитывать исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений.

Минэкономразвития в своем предложении опирается на МРОТ, а это скромные 12 792 рубля, обращает внимание предприниматель, автор просветительского проекта для предпринимателей «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

Да, признает она, закрывают предприятия обычно на пару недель, так как это время считается достаточным для того, чтобы снизить количество заболевших. Но что такое для закрытого бизнеса шесть с небольшим тысяч рублей на сотрудника. Для ресторана это 64 тысячи рублей за две недели. Это даже не компенсация стоимости испорченных продуктов и даже не одна неделя аренды помещения.

Правительство прекрасно осознает, к чему могут привести новые волнения в секторе, поэтому и звучат предложения о мерах поддержки, считает эксперт.

Но на деле щедрая рука федерального центра кажется не такой уж щедрой: несмотря на то что речь идет о безвозмездных субсидиях, их размер вызывает улыбку: МРОТ на сотрудника за месяц простоя и половина МРОТ за двухнедельные ограничения.

А тот факт, что обращаться за поддержкой придется в ФНС, намекает: главная цель этого «аттракциона неслыханной щедрости» не столько помощь бизнесу в трудную минуту, сколько желание обелить штат с расчетом на то, что в погоне за субсидиями малый бизнес начнет оформлять в штат тех, кто ранее был трудоустроен неофициально.

Реальной же помощью для пострадавших отраслей могла бы стать новая программа отсрочки налоговых и страховых взносов, снижение или отказ от НДС в пострадавших отраслях, полагает директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Такие шаги могли бы одновременно и занятость поддержать и предпринимателям жилось бы легче.

«Лучше поздно, чем никогда, – говорит президент «Ромир», основатель MILE Group и доктор социологических наук Андрей Милехин. Государство точечно поддерживает наиболее уязвимые группы населения – это помогает стабилизировать ситуацию и выходить из кризиса. При введении жестких ограничений из-за коронавируса особенно тяжело страдает малый и средний бизнес. Без поддержки целые отрасли экономики рискуют не пережить локдауны, предприниматели будут разоряться, а люди – массово терять работу. Важно избежать такого сценария. Символично, что инициатором выступило Минэкономразвития, и именно в тот момент, когда экономике необходимо выходить из кризиса».