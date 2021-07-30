МЧС: Повышение уровня рек выше критических отметок в Приангарье не ожидается

Главное управление МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в регионе не ожидается повышение уровня рек выше критических отметок.

30 июля на реках Бирюса, Уда отмечается повышение уровней воды на 80-150 см, в верховьях рек Белая, Ока, Ия – повышение на 60-160 см, в верховьях рек Иркут, Китой – повышение на 50-90 см, на малых реках Южного Прибайкалья – повышение на 5-40 см. На реках Ленского бассейна наблюдается понижение уровней воды на 2-16 см.

В соответствии с прогнозом, 31 июля – 1 августа на реке Бирюсе на участке Бирюсинск – Шиткино, реке Уде на участке Широково – Октябрьский ожидается повышение уровней воды на 80-200 см, на реках Ие в районе города Тулуна, Белой в районе посёлка Мишелёвка – повышение на 100-180 см, на реках Иркут, Китой, Ока – повышение на 50-110 см. На реках Ленского бассейна ожидается понижение уровней воды: на реке Витим – на 30-50 см, на Лене, Киренге – на 5-10 см.