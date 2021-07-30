Эколог Greenpeace поддержал LittleBig в споре о загрязненном Байкале

Специалист-практик в природоохранном законодательстве, эколог и многолетний член организации Greenpeace Михаил Крейндлин поддержал солиста группы LittleBig Илью Прусикина в споре о загрязненном Байкале, отметив, что у озера есть ощутимые экологические проблемы, пишет «Газета.ру».

«Нельзя сказать, что Байкал весь загрязнен, он слишком большой и составляет 20% мировых запасов пресной воды. При этом у озера действительно есть большие экологические проблемы», – сообщил Крейндлин.

Специалист отметил, что главными угрозами для сохранности чистоты Байкала в настоящее время являются туристы, близлежащие застройки, а также отходы от одного из местных комбинатов. Загрязнения, по словам Михаила Крейндлина, увеличиваются. Это связано с тем, что «у нас заметно ослабло законодательство, которое защищает природу Байкала».

Эколог также напомнил, что до сих пор не исполнены и поручения президента России Владимира Путина, который в 2019 году потребовал выполнить все рекомендации ЮНЕСКО по охране озера.

Напомним, недавно солисты группы LittleBig посетили Иркутскую область. Солист коллектива Илья Прусикин, будучи на Байкале, записал сторис, где с иронией сказал, показав грязную воду: «Мы на Байкале, это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей оттуда». Спустя время, ему ответил экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов, спев песню на берегу Байкала в образе самого Прусикина. В тексте он в шутку сказал, что это не грязь, а пыль от сапог, которую Кондрашов случайно стряхнул в Байкал.