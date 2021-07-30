Объем свободных денег у россиян за год сократился на 7%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в июне объем «свободных денег» в российских семьях рос третий месяц подряд, но все еще был ниже, чем год назад.

При этом количество свободных денег у российских семей росло в апреле, мае и июне 2021 года. Показатель января 2019 года принят за 100% – исходную точку для расчета индекса. В июне 2021 года ИСД составил 94%.

«Несмотря на рост объема свободных денег в течение трех последних месяцев, в целом исследование показывает, что многие российские домохозяйства переживают непростые времена: «Мы видим, что индекс остается ниже, чем год назад, и даже ниже, чем в январе 2019 года, когда мы начали его считать, притом что цены на многие товары выросли. Растет закредитованность населения, покупательская способность с учетом роста цен восстанавливается очень медленно», – говорит исполнительный директор Ромир и MILE Group Инна Караева.