Пять многоквартирных домов отремонтируют в микрорайоне Зеленый города Иркутска

Это строения номер 9, 11, 18, 32, 137, рассказали SIA.RU в мэрии.

Работы проводят по программе «Жилище», она предусматривает финансирование 70% объема работ из городского бюджета и 30% за счет собственников квартир.

«На программу из городского бюджета выделено более пяти миллионов рублей, оставшуюся сумму оплатят собственники квартир. Уже объявлен конкурс по выбору подрядной организации, итоги планируют подвести 16 августа», – пояснили изданию.

Кроме этого, в Правобережном округе продолжается работа по приемке выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которые проводились региональным «Фондом капитального ремонта».