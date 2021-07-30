Биткоин незначительно снизился, несмотря на позитивные новости от PayPal

Криптовалютные рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. По данным биржи CEX.IO пара BTC/USD в четверг снизилась до уровня $39 617, потеряв около 2%. В то же время ETH/USD выросла на 2,8% и к концу торговой сессии закрепилась на отметке $2 326, отмечает Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker:

– Биткоин вяло отреагировал на новости о том, что PayPal скоро запустит в США свой криптокошелек, так как это сообщение уже учтено в котировках. В то же время, инвесторы ждут обновления сети ETH и подогревают курс эфириума, намекая на готовность к стремительному движению. Мы сохраняем в силе прогноз о том, что если биткоин закроет неделю и месяц выше $40 000, то, вполне вероятно, в августе на крипторынок вернутся бычьи настроения.