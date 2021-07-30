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Цены на металлические изделия в Иркутской области за полгода выросли на 50%

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В июне стройматериалы подорожали в среднем на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, на 4,9% за полгода, сообщили SIA.RU в Иркутскстате.

За июнь наибольшее повышение цен зафиксировано на трубы стальные водогазопроводные (на 12%), битум (на 10%), лесоматериалы (на 7%), арматуру (на 6%). В пределах 3-4% подорожали материалы лакокрасочные, оконные блоки, трубы стальные электросварные и профили незамкнутые из нелегированной стали. Изделия из гипса, известь негашеная подорожали на 2%, бетон и бензин – на 1%.

– За полгода самый значительный рост цен отмечен на металлические изделия: трубы стальные водогазопроводные подорожали в среднем на 50%, профили незамкнутые горячекатаные – на 38%, арматура – на 33 %, – говорится в сообщении Иркутскстата.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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