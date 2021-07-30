Министром туризма Бурятии назначен Алдар Доржиев

Ранее он руководил Тункинским национальным парком в Бурятии. Соответствующее постановление 29 июля подписал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщает пресс-служба регионально правительства, Доржиев Алдар Джангарович родился 28 февраля 1976 года в Улан-Удэ. В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция».

После института работал в должности главного специалиста в Правовом управлении Народного Хурала Республики Бурятия. В июне 2000 года Алдар Доржиев стал консультантом Правового управления и осуществлял правовое обеспечение деятельности Народного Хурала.

В марте 2007 года защитил диссертацию по теме «Правовое положение аппарата Народного Хурала Республики Бурятия». По итогам защиты получил ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – «Конституционное право, муниципальное право» в рамках окончания заочной аспирантуры Юридического института ТГУ.

В январе 2009 года назначен заместителем председателя Комитета по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов и руководителем отдела правовой экспертизы Администрации Президента и Правительства РБ. В декабре 2011 года назначен на должность заместителя председателя Государственно-правового комитета Администрации Главы и Правительства республики Бурятия.

С 16 мая 2019 года Алдар Доржиев назначен руководителем Тункинского национального парка в Бурятии.