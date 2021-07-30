Единовременную выплату получат 57 спортсменов Иркутской области

В текущем году на эти цели из федерального и областного бюджетов предусмотрено около 1,4 млн рублей. Об этом SIA.RU сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

В зависимости от уровня соревнований и занятых мест размер выплат для спортсменов составляет от 19,8 тыс. до 27,7 тыс. рублей. В этот раз в основном в списке на получение выплаты – победители и призеры первенств России.

Единовременную денежную выплату получат спортсмены из Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска, Братского района и других муниципальных образований области.

Они занимаются бобслеем, боксом, вольной борьбой, легкой атлетикой, пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой, керлингом, самбо, волейболом, греко-римской борьбой, санным спортом, кикбоксингом, универсальным боем, ушу и другими видами спорта.

Напомним, согласно порядку, претендовать на денежную выплату могли спортсмены, занимающиеся по программам спортивной подготовки не менее двух лет, имеющие спортивные звания или соответствующие спортивные разряды, а также занявшие призовые места в период с 1 июня 2020 года до 1 июня 2021 года на юношеских Олимпийских играх, Европейских Паралимпийских юношеских играх, юношеских Сурдлимпийских играх, Европейских юношеских Олимпийских фестивалях, первенствах России, соревнованиях всероссийских спартакиад учащихся, спартакиад молодежи, спартакиад спортивных школ.