Со 2 по 19 августа в Иркутске пройдет первый сибирский гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО. Одновременно мероприятие состоится в девяти городах: Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Томске, Якутске, Екатеринбурге, Кемерово, Тобольске и Тюмени. Участниками фестиваля станут 33 ресторана. Об этом сообщили в информационно-туристской службе г. Иркутска.

Как пояснили организаторы, рестораны – участники представят своим гостям новаторское сет-меню из трех блюд по единым ценам. Иркутск на гастрономическом фестивале представляют бары «33 вино и тапас» и «Design bar». Всех желающих со 2 по 19 августа приглашают попробовать конкурсные блюда и отдать голос за своего фаворита.

– ТАЙГАСТРО – это сибирский гастрономический фестиваль, который призван не только объединить рестораны всех сибирских регионов, но и самое главное – познакомить мир с уникальным и до сих пор широко не известным гастрономическим потенциалом Сибири, – отметили в информационно-туристской службе. – Фестиваль также призван увеличить туристическую привлекательность сибирских регионов и стать ежегодным любимым гастрономическим событием для жителей и гостей Сибири.