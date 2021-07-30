Имя Николая Муравьева-Амурского присвоили Иркутскому областному краеведческому музею

Граф Николай Муравьёв-Амурский – известный российский государственный деятель, сообщили SIA.RU в администрации области.

С 1847 по 1861 годы он служил генерал-губернатором Восточной Сибири. Являлся организатором присоединения к России территорий Приамурья, Приморья и острова Сахалин, за что был удостоен титула графа с прибавкой к фамилии «-Амурский». В годы его управления в Иркутске появился первый постоянный театр, органы печати, были спроектированы Сибирский телеграф и железная дорога. Памятники Николаю Муравьеву-Амурскому установлены в Хабаровске, Чите, Благовещенске, Владивостоке и Находке.

Его имя носят Амурская областная научная библиотека и международный аэропорт города Благовещенска.

В Иркутске генерал-губернатору посвящены горельеф в основании памятника Александру III и мемориальная доска на одном из корпусов Иркутского государственного университета. Личности и деятельности Муравьева-Амурского – посвящена часть экспозиции в трех отделах Иркутского областного краеведческого музея.

В министерстве отмечают, что Иркутский областной краеведческий музей практически создан на основе фондов Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (СОИРГО), который был открыт при непосредственном участии генерал-губернатора. В 1854 году по его указанию отделу был официально передан Иркутский музей. Проведение заседаний, изыскание средств на научную деятельность, переписка с учеными постоянно находились в сфере внимания Николая Муравьева-Амурского. Он неоднократно жертвовал на работу СОИРГО личные средства, способствовал изданию его научных трудов, принимал участие в организации экспедиций. Также генерал-губернатор фактически заложил основы библиотечного фонда музея безвозмездно передав СОИРГО несколько тысяч книг из своей библиотеки.