Новости

Наблюдение за беременными в условиях пандемии в Иркутской области проходит в соответствии с особыми требованиями

Порядок ведения беременности разработан еще в период первой волны коронавируса. Об этом SIA.RU рассказали в региональном министерстве здравоохранения.  

Читайте также:

Производство медицинского кислорода в Иркутской области планируют увеличить до 40 тонн в сутки
30 июля 2021
Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Иркутскую области
30 июля 2021

В соответствии с ним, посещение женской консультации при отсутствии патологий беременности осуществляется один раз в месяц, чтобы снизить количество контактов в лечебном учреждении. Консультирование женщины в положении ведется врачом акушером-гинекологом дистанционно в режиме телефонных звонков.  

Как пояснили в минздраве, в случае подозрения заболевания коронавирусной инфекцией женщина должна сообщить об этом своему терапевту, консультация которого осуществляется строго на дому. Госпитализация беременных при ухудщении самочувствия происходит в приоритетном порядке. 

Кроме того, всем женщинам в положении рекомендовано избегать посещения мест массового скопления людей, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.  

На данный момент в Иркутской области 198 беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании