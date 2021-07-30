Наблюдение за беременными в условиях пандемии в Иркутской области проходит в соответствии с особыми требованиями

Порядок ведения беременности разработан еще в период первой волны коронавируса. Об этом SIA.RU рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

В соответствии с ним, посещение женской консультации при отсутствии патологий беременности осуществляется один раз в месяц, чтобы снизить количество контактов в лечебном учреждении. Консультирование женщины в положении ведется врачом акушером-гинекологом дистанционно в режиме телефонных звонков.

Как пояснили в минздраве, в случае подозрения заболевания коронавирусной инфекцией женщина должна сообщить об этом своему терапевту, консультация которого осуществляется строго на дому. Госпитализация беременных при ухудщении самочувствия происходит в приоритетном порядке.

Кроме того, всем женщинам в положении рекомендовано избегать посещения мест массового скопления людей, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

На данный момент в Иркутской области 198 беременных женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией.