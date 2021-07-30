Зарабатывать на маникюре собирается каждая одиннадцатая россиянка

У трети россиянок (34%) есть оборудование для профессионального маникюра, еще 25% собираются его купить в ближайшее время. При этом многие используют или собираются использовать такое оборудование в собственном бизнесе, выяснил Ozon (документ есть у SIA.RU), опросив 1,2 тыс. респонденток из российских городов-миллионников.

Около половины опрошенных россиянок (44%) делают маникюр раз в месяц, почти треть (32%) – раз в две недели.

Женщин, которые ходят в салон или обращаются к частному мастеру раз в полгода и реже, в стране всего 8%. Стабильный спрос на эту услугу мотивирует многих к открытию собственного «бизнеса на ноготочках».

34% респонденток самостоятельно делают себе маникюр дома. Россиянки подходят к делу основательно: у трети опрошенных есть не только банальные наборы лаков, пилок и ножниц, но и профессиональное оборудование (аппараты, пылесосы, лампы и т.д.). Еще 24% собираются покупать такие инструменты в ближайшее время.

77% опрошенных утверждают, что используют профессиональное оборудование только для того, чтобы делать маникюр себе и близким. Четверть россиянок этап бескорыстного увлечения маникюром уже переросли: 5% респонденток называют себя мастерами, работающими на дому, 3% пока трудятся в салоне, но собираются открывать собственный бизнес, а 16% учатся и осваивают популярную профессию ногтевого мастера.

Данные о продажах профессионального маникюрного оборудования на Ozon подтверждают рост интереса к «бизнесу на ноготочках».

Например, маникюрные аппараты в июле 2021 года в целом по стране покупали в четыре раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, пылесосы для маникюра – более чем в пять раз чаще. Спрос на аксессуары для стемпинга (наклейки с рисунками для ногтей) увеличился почти в 10 раз год к году.

Продажи профессионального маникюрного оборудования растут и в отдельных регионах. Например, в Новосибирске в июле спрос на лампы для сушки геля увеличился в 4,2 раза, в Татарстане – в 4,5 раза, в Ростове – в 2,8 раза, в Екатеринбурге – в 2,3 раза. Пылесосы для маникюра лучше всего продаются в Ростове (рост в семь раз), Татарстане (рост в 6,2 раза) и Санкт-Петербурге (рост в три раза).

Средний чек на профессиональное маникюрное оборудование заметно снизился по сравнению с прошлым годом (в целом это связано с увеличением ассортимента на Ozon). Например, средний чек на лампы для сушки геля стал меньше на треть (сейчас он составляет 765 рублей), на маникюрные аппараты – на четверть (1340 рублей), а на маникюрные принадлежности – на 17% (275 рублей).