К волонтерскому проекту En+ Group присоединяется Николай Дроздов

2 августа в 13:00 (Мск) Организаторы акции 360 в прямом эфире инстаграма - @mir.plus приглашают участников поговорить с амбассадором волонтерского экологического проекта «360» - легендарным путешественником, ученым и телеведущим Николаем Дроздовым. Николай Николаевич ответит на лучшие вопросы подписчиков @mir.plus об экологии, окружающем мире и предстоящем онлайн-марафоне.

В день эфира, 2 августа, также откроется первый чек-лист онлайн-экомарафона «360», составленный Николаем Дроздовым. Он научит правильному поведению на природе, сформирует устойчивые экопривычки и подарит возможность выиграть подарки от En+ Group и побороться за главный приз — книгу «Тайны живой природы» с авторской подписью телеведущего. Если вы еще не зарегистрировались, это можно сделать прямо сейчас на сайте 360-online.ru

Для участия в розыгрыше призов необходимо сдать отчет по чек-листу до 29 августа, загрузив его в виде 8 фотографий или фотоколлажей через специальную кнопку в личном кабинете. 1 сентября будут разыграны комплекты призов от En+ Group. Комплект состоит из набора фирменной промоформы «360», многоразовой бутылки для воды, попсокета и экопазла. 2 сентября будет проведен финальный розыгрыш: победитель получит в подарок книгу «Тайны живой природы» с автографом Николая Дроздова.

Инициированный основателем En+ Олегом Дерипаской проект «360» состоится уже в 11-й раз. В его рамках 4 сентября пройдут экоакции у водоемов в городах присутствия предприятий компании — Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, а также традиционная уборка мусора на Байкале, которая будет организована для муниципальных образований, расположенных непосредственно возле озера. Регистрация начнется 16 августа на сайте проекта.