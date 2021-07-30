В Иркутской области продлили ограничения на работу детских центров и СПА-салонов

До 31 августа 2021 года из-за коронавируса в регионе приостановлена деятельность по предоставлению услуг в области искусства и организации развлечений, услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров, услуг СПА-салонов, соляриев, саун. Соответствующие изменения в Указ Губернатора Иркутской области № 279-уг подписал глава региона Игорь Кобзев. До внесения изменений такая деятельность была приостановлена по 1 августа 2021 года.

– Темп прироста заболеваемости COVID-19 в регионе несколько замедлился, но в целом ситуация остается напряженной. Врачи по-прежнему отмечают тяжелое течение болезни, расслабляться еще рано. Тем более, совсем скоро новый учебный год, и нам нужно сделать все возможное для нормализации эпидситуации. По рекомендации регионального управления Роспотребназора и санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о продлении ограничений, – прокомментировал Игорь Кобзев.

За прошедшие сутки в Иркутской области коронавирусом заразились 43 ребенка, общий прирост на 30 июля составил 399 человек. На лечении находятся 13 630 человек. Общее число больных с начал пандемии превысило отметку в 85,4 тыс.