Движение ограничат по улицам Лермонтова и Карла Либкнехта в Иркутске

На Лермонтова – со 2 по 21 августа, на Карла Либкнехта – с 6 по 8 августа, сообщили SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.

В связи с проведением строительных работ движение частично ограничат по улице Лермонтова, 142 с 08:00 2 августа до 21:00 21 августа.

Во время работ будет перекрыта правая полоса движения по направлению от остановки общественного транспорта «Институт микрохирургии глаза» к остановке «Троллейбусное депо».

Проезд также ограничат по улице Карла Либкнехта, 152 с 08:00 6 августа до 21:00 8 августа по всей ширине проезжей части.