Новости

Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Иркутскую области

Читайте также:

Производство медицинского кислорода в Иркутской области планируют увеличить до 40 тонн в сутки
30 июля 2021
В Иркутской области продлили ограничения на работу детских центров и СПА-салонов
30 июля 2021

Это более 13 тыс. комплектов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Доставленную ранее вакцину «Спутник Лайт» в общем количестве 10 168 доз распределили по медицинским учреждениям региона. Преимущественно препарат пойдет уже на повторную вакцинацию жителей области от коронавируса. 

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 486 тыс. 578 человек. Из них 162 тыс. 600 – люди, старше 65 лет. Полный курс вакцинации прошли 383 тыс. 861 человек, из которых старше 65 лет – 141 тыс. 796 человек. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (4082)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании