Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Иркутскую области

Это более 13 тыс. комплектов, рассказали SIA.RU в администрации области.

Доставленную ранее вакцину «Спутник Лайт» в общем количестве 10 168 доз распределили по медицинским учреждениям региона. Преимущественно препарат пойдет уже на повторную вакцинацию жителей области от коронавируса.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привились 486 тыс. 578 человек. Из них 162 тыс. 600 – люди, старше 65 лет. Полный курс вакцинации прошли 383 тыс. 861 человек, из которых старше 65 лет – 141 тыс. 796 человек.