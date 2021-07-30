Замначальнику УМВД Бурятии предъявили обвинение в получении взятки в 15 млн рублей

Следственное управление СКР России по Иркутской области сообщило на офиицальном сайте, что предъявило обвинение замначальнику УМВД Республики Бурятия в получении взятки в 15 миллионов рублей в гостинице Иркутска.

Мужчину отправили под стражу на 2 месяца. Сейчас следователи проводят действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по версии следствия, 27 июля в одной из гостиниц Иркутска заместитель начальника получил деньги от адвоката обвиняемого по уголовным делам, расследование которых осуществляет МВД по Республике Бурятия. Взятку дали для прекращения уголовного преследования по делу о мошенничестве. Подозреваемого задержали на месте преступления, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.