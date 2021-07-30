Выплаты семьям с детьми стартуют 2 августа

Первоначально начисление средств должны были произвести 16 августа, однако глава государства потребовал изменить сроки, сообщили SIA.RU .

Заявление на получение выплаты родители могут подать с 15 июля до 1 ноября 2021 года.

Деньги будут перечислены одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей. Для получения средств ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше даты выхода указа.

Пособие полагается детям вне зависимости от факта обучения в школе.

Так, если ребёнок в шесть лет ещё не ходит в школу, семья всё равно получит деньги. Например, если 17-летний подросток уже закончил школу и поступил в колледж или университет, родителям также перечислят деньги на этого ребёнка.